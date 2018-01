Gatuzo se plaši da mu ne dosadi trenerski posao

Đenaro Gatuzo je ponosan što je već trener Milana, međuti nije siguran da će se dugo baviti ovim poslom.

Bivši fudbaler rosonera debitovao je na klupi početkom decembra i kaže da je zbog toga izuzetno srećan.

“Novi vlasnici su uložili mnogo. Dali su mi samopouzdanje, ali i odgovornost. Poštujem ih i uradiću sve da ostanem, ali ne želim da budem teret Milanu. Osjećam se kao kod kuće. Radim ovaj posao već pet godina i osjećam veći pritisak, naročito sada kada sam na klupi Milana a stvari ne idu kako treba. Ipak, to što sam trener roso-nera sa 40 godina me ispunjava ponosom. Ovaj posao me čini živim. Želim da napredujem. Ali može da se desi da za tri godine ostavim sve”, kazao je Gatuzo.

Milan je tek 11. tim Serije A, ali je Gatuza spasila pobjeda u četvrtfinalu Kupa Italije protiv Intera. Rosoneri će za finale da igraju protiv Lacija.