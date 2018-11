Gol koji se rijetko viđa, golman iz svog šesnaesterca

Duel Jordana i Indije obilježio je nesvakidašnji pogodak golmana domaćih.

Jordan je slavio u prijateljskom meču 2:1, a susret je obilježio golman Amer Šafi Mahumd Sabah.

On je postigao prvi gol za Jordance i to u 25. minutu.

Ispucao je loptu, ispostavilo se savršeno, i iznenadio je čuvara mreže Indije.

Jordan vs India friendly match. Jordan goal keeper scored from his own goal kick! 😂 pic.twitter.com/qWOa7UUNb1

