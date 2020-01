Golman Junajteda nepovrijeđen u saobraćajnoj nezgodi

Golman Mančester junajteda Serhio Romero imao je saobraćajnu nezgodu u svom “lamborginiju”.

Srećom, Argentinac je prošao bez posljedica, što je ubrzo i potvrdio klub sa Old Traforda.

Romero je u ponedjeljak ujutru krenuo na trening “đavola”, da bi blizu trening centra Junajteda izletio s puta i zakucao se u zaštitnu ogradu.

Shocked Manchester United goalkeeper Sergio Romero Lamborghini in 2017, s stands by the wreckage of his Lamborghini after crashing the £170,000 car near the club's Carrington training base as was pictured standing next to his car at the scene of the accident pic.twitter.com/jFMPAWnMPL

— Lilian Chan (@bestgug) January 20, 2020