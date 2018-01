Siti osigurao prvo finale u tekućoj sezoni

Mančester Siti je na dobrom putu da tekuću sezonu učini najuspješnijom u klupskoj istoriji.

“Građani” su aktivni na četiri fronta, a od večeras su nadomak prvog trofeja – četa Pepa Gvardiole plasirala se u finale engleskog Liga kupa.

Siti je očekivano eliminisao drugoligaša Bristol Siti, pobjedama u oba međusobna duela. Na Etihadu je bilo 2:1, a u revanšu 3:2.

They’re going to @wembleystadium! 🏆@ManCity secure their place in the #CarabaoCup Final with victory over @bcfctweets. pic.twitter.com/b5lYl0RVUL

— Carabao Cup (@Carabao_Cup) January 23, 2018