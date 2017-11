Grazie maestro – “Mocart” završio fenomenalnu karijeru

Dugogodišnji italijanski reprezentativac Andrea Pirlo završio je karijeru na utakmici MLS lige između Njujork Sitija i Kolambusa.

Tim iz “velike jabuke” slavio je sa 2:0, pa su saigrači priredili najljepši oproštaj legendarnom fudbaleru.

Pirlo je karijeru počeo u Breši, a potom je igrao za Inter, Milan, Ređinu i Juventus, prije nego što je 2015. godine odlučio da se otisne u Sjedinjene Američke Države.

Sa Milanom je dva puta bio prvak Evrope, a isti broj trofeja sa “rosonerima” osvojio je i u Seriji A.

Potom je sa Juventusom podigao četiri Skudeta, a uspjeh karijere mu je titula prvaka svijeta sa “azurima” 2006. na Mundijalu u Njemačkoj.

Za nacionalni tim svoje zemlje odigrao je 116 utakmica, a jednu od njih pod Goricom protiv Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2010. godine.

