Grizman zaslužuje Zlatnu loptu…

Selektor novopečenih svjetskih šampiona Didije Dešan smatra da neko iz francuske reprezentacije zaslužuje Zlatnu loptu.

Po njegovom mišljenju, kandidata je više…

“Grizman je potencijalni osvajač Zlatne lopte, on je zaslužuje. Zlatna lopta bi bila veoma dobra za njega, ali zaslužuju je i drugi francuski igrači. Što se tiče Varana, mislim da i on zaslužuje nagradu, ali nju uglavnom dobijaju napadači. Mbape je izvanredan, ali on tek ima 19 godina, imaće mnogo prilike da dođe bude laureat. Na kraju Pogba – kada se ima na umu kako je odigrao turnir, mogu samo da vas zamolim da me ne pitate to pitanje više”, rekao je Dešan.

Ove godine očekuje se prekid vladavine Kristijana Ronalda i Lionela Mesija, a pored pomenutih igrača iz francuske reprezentacije jedan od glavnih kandidata je i as Hrvatske Luka Modrić.

L.Đ.