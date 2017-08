Gvardiola: Jedan od dana na koje sam ponosan

Pep Gvardiola je nakon sinoćnjeg remija 1:1 protiv Evertona izjavio da je to bio jedan od njegovih najponosnijih dana u životu.

“Građani“ su imali su zaostatak od 1:0 i igrača manje na terenu ipak stigli su do boda golom Sterlinga.

“Ovdje smo zbog rezultata, ali na kraju moramo analizirati i našu igru. Bio je to jedan od dana na koje sam najponosniji u životu, kada sagledam kako smo igrali protiv 11 Evertonovih igrača. To je tim iz Lige Evrope, koji ima vrhunske igrače. Nije bilo lako, ali smo pokušavali i propustili smo neke šanse, čak i sa igračem manje. Sve smo učinili. Ni sam ne znam koliko smo šansi stvorili, ali bila je to utakmica u kojoj smo igrali sa deset protiv 11 protivničkih fudbaler“, kazao je Gvardiola.

Nakon drugog kola Premijer lige Siti i Everton imaju po četiri boda. “Građani“ su peti zbog nešto bolje gol razlike.