Gvardiola: Najteža titula u karijeri

Mančester Siti je odbranio titulu Premijer lige, a menadžer “građana” Pep Gvardiola odaje priznanje i Liverpulu za učinjeno u sezoni koja je okončana u nedjelju.

Kluba sa Etihada je u posljednjoj rundi savladao Brajton 4:1 i tako zadržao bod prednosti u odnosu na sastav sa Enfilda.

“Moram da čestitam Liverpulu i da im se zahvalim. Njihova sjajna sezona i forma gurali su nas i natjerali da budemo visoko iznad standarda. Nevjerovatna sezona, 98 bodova i žestoka borba od prvog do posljednjeg kola. Prošle sezone mi smo postavili visoke standarde i Liverpul ih je sada prihvatio. Morali smo da pobijedimo u 14 vezanih utakmica u ligi da bismo osvojili ovu titulu i nijednom nismo prosuli bod. Ovo je nesumnjivo najteža titula koju sam osvojio u karijeri”, rekao je Gvardiola.

Španac je otkrio i tajnu uspjeha njegovog tima.

“Mi nemamo jednog igrača koji pravi razliku, sve radimo kao tim. U tome je tajna uspjeha. Jedni druge guramo. Ja guram igrače, oni guraju mene i stručni štab i zajedno smo u fantastičnoj kompoziciji”, istakao je Gvardiola.

Sezona može biti još uspješnija ukoliko Siti osvoji i FA kup.

“Uzeli smo Komjuniti Šild, zatim Liga kup, Premijer ligu i sada nas čeka finale FA kupa. Možete da uzmete jednu titulu, i to se događa, ali kada osvojite dvije u nizu protiv jakih klubova i menadžera, a rivali ulažu veliki novac, to znači da se zaista dobro radi u našem klubu. To je realnost. Sljedeća sezona će biti teža, ali i mi ćemo biti još jači. Imam osjećaj da ćemo i sljedeće sezone opet biti u sličnoj poziciji i završiti ovdje gde smo danas”, poručio je Pep.

Siti će se 18. maja na Vembliju protiv Votforda boriti za trofej FA kupa.