Gvardiola podržao Pikea: Ja ne bih izašao na teren

Trener Mančester Sitija Pep Gvardiola rekao je da je Đerard Pike vrlo hrabar jer je bio revolitran odlukom da se igra meč Barselona – Las Palmas pred praznim tribinama.

Gvardiola ne shvata ni to što ljudi kritikuju Pikea da ne voli Španiju, kao i najava da postoji mogućnost da više ne igra za “furiju”.

“Čudi me stav ljudi koji tvrde da Pike mrzi Španiju. Pa on, Ćavi i Pujol su odigrali toliko utakmica za tu zemlju i bili tako posvećeni reprezentaciji da predstavljaju možda i najbolji nacionalni tim svih vremena. Zar bi to mogao neko ko mrzi Španiju? Đerard je hrabar čovjek, koji kao i svi Katalonci želi da Katalonija odlučuje o svojoj sudbini, da to ne radi niko drugi. Ti drugi odlučili su da se utakmica sa Las Palmasom igra u sramnim uslovima i ja sam prvi koji nikada na taj način i u tom ambijentu ne bi izašao na teren. Ako je već moralo da se igra, trebalo je da tribine budu pune”, izjavio je Gvardiola.