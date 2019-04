Gvardiola zadovoljan minimalcem u Barnliju

Zadovoljan je poslije minimalne pobjede nad Barnlijem bio menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola.

“Građani” su slavili 1:0 golom Serhija Aguera u 63. minutu i došli na dva koraka do odbrane titule.

“U drugom poluvremenu smo popravili igru, stvorili nekoliko prilika. Nije lako igrati protiv njih, ali smo uspjeli. Nije nam sviran jedanaesterac, a propustili smo i šanse. Mislim da smo mogli da pobijedimo i ubjedljivije, ali sam srećan i sa ovakvim trijumfom”, rekao je Gvardiola.

U sljedećem kolu za sedam dana, Mančester siti će dočekati Lester.

“Imamo još dva meča do kraja. Neophodno je da sačuvamo mir do sljedećeg ponedjeljka i utakmice sa Lesterom. Nadam se da ćemo osvojiti tri boda pred meč odluke sa Brajtonom u posljednjem kolu, kada bi mogli da dođemo do titule”, dodao je katalonski stručnjak.

Mančester siti na vrhu tabele ima bod više od Liverpula.