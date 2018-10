Gvardioli nezamislivo da preuzme drugi engleski klub

Menadžer Mančester Sitija Pep Gvardiola oduševio je navijače tog kluba izjavom da u karijeri neće trenirati neki drugi engleski tim.

Španac poručuje do će do kraja života biti navijač ‘građana’, ekipe koju je prošle sezone predvodio do titule u Premijer ligi sa rekordnih 100 bodova.

“Statistika je lijepa, ali brojke nisu moja strast. Bolje je poslije 10 godina pamtiti kako smo igrali. Titule su važne, naravno. Ali mislim da su svi menadžeri srećni kada mogu srdačno da se pozdrave sa bivšim igračima. Svi uživaju kada su voljeni. Zato ći biti navijač Sitija do kraja života i nezamislivo mi je da radim u drugom klubu u Engleskoj”, kazao je Pep.

Siti je dobro krenuo u odbranu trofeja i poslije devet kola izjednačen je sa Liverpulom na vrhu tabele.