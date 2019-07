Hadžibegić dobro ispekao zanat

Piše: Branislav Milačić

Crnogorska fudbalska reprezentacija dobila je novog selektora Izvršni odbor FS Crne Gore jednoglasnom odlukom postavio je Faruka Hadžibegića na tu funkciju. Jednoglasnost izbora pokazuje da Hadžibegić ima karakteristike koje su zadovoljile sve one koji su ga birali. Tako je postao treći selektor reprezentacije Crne Gore iz inostranstva. Poslije selektora iz Hrvatske i Srbije na redu je trener iz Bosne. Ljubiteljima fudbala, posebno onim starijim, Hadžibegić nije nepoznat, čak suprotno. Bio je odličan fudbaler, koji je nosio dres reprezentacije Jugoslavije (u njegovo vrijeme bilo je toliko dobrih fudbalera da je reprezentativni dres bio velika privilegija i onaj ko ga je nosio imao je izvanredan kvaliteti Nakon završetka igračke karijere, posvetio se trenerskom poslu. Kao klupski trener, radio je u tri evropske države (Španiji, Francuskoj i Turskoj) gdje se igrao kvalitetan fudbal i zato se za njega može reći da je trenerski zanat “ispekao”na pravi način.

Bio je i selektor fudbalske reprezentacije Bosne, što nije bilo bez značaja kada se odlučivalo o njegovom izboru za selektora naše reprezentacije. Uz to, Hadžibegić je sa našeg govornog područja, što je i te kako važno. S obzirom na njegovu dugu igračku i trenersku karijeru, imao je dosta prilika da se upozna o mentalitetu ljudi sa našeg područja. Samim tim neće mu biti strana crnogorska zbilja i neće mu biti potrebno dugo vrijeme za aklimatizaciju.

Pročitah da je riječ o velikom profesionalcu i odgovornom i dosljednom čovjeku, što me je obradovalo. Reče sportski novinar Al Džazire, koji ga dobro poznaje, da je u stanju, figurativno, prevrnuti svaki kamen kako bi pronašao fudbalera za svoj tim. Obavještavam ga da je u Crnoj Gori već prevrnut svaki kamen, pa mu je time posao znatno olakšan. Reprezentacija je već formirana od mladih fudbalera. Novinari kažu da će Hadžibegić imati težak posao. Ako se gleda s aspekta da je svaki selektorski posao izuzetno odgovoran i težak, slažem se. Ako to tvrde zbog stanja u kojem se trenu tn o nalazi naš reprezentativni tim, ne slažem se. Rezultatska kriza reprezentacije postoji, novi čovjek to može da promijeni. Ne može biti lošije nego što je, zato mora biti bolje. U kontekstu navedenog, očigledno da Hadžibegić poznaje stanje u našoj ekipi, a sviđa mise njegova izjava da nije došao da pravi revoluciju (u Crnoj Gori već imamo podosta šupljih revolucionara) već da nadogradi tim. Sve ovo upućuje na jasan zaključak da je Crna Gore dobila kompetentnog selektora, pa samim tim ima moju bezrezervnu podršku. Na kraju krajeva uvijek ću na početku mandata podržavati selektora moje reprezentacije. Zato gospodine Hadžibegiću, dobro nam došao i neka ti bude, i nama sa tobom, srećno i berićetno.

Sutjeska i Budućnost odigrali su prve utakmice drugog kvalifikacionog kola u evropskim takmičenjima. Nažalost, one su završene rezultatskim neuspjesima naših ekipa. Protivnik Sutjeske kiparski Apolon, apsolutno nezasluženo, izvojevao je pobjedu na nikšićkom stadionu. Sutjeska je bila bolji rival, nije iskoristila šanse, a golje primila iz protivnicima poklonjenog jedanaesterca. Svoj jedanaesterac ni jesu iskoristili, što se može tretirati kao nedostatak sreće. No, na sreću se ne mogu žaliti jer ne treba zaboraviti da su na prethodnim utakmicama postigli dva gola u posljednjim minutama. To je tako u životu, kolo sreće se okreće. Mislim da je ključni razlog što je Sutjeska izgubila ovu utakmicu povreda Ćetkovića i njegov rani izlazak sa terena. Pošto među rezervnim igračima Nikšićana nema veznog fudbalera sa izraženim kreativnim sposobnostima, trener Rakojević je na tu poziciju postavio Kojaševića. Do tada je ovaj igrač po desnoj strani bio permanentna opasnost za protivnika, ali se na novoj poziciji nije snašao i vjerovatno zato Nikšićani nijesu postigli pogodak.

Od samog početka utakmice vidjelo se da su igrači našeg kluba u grču, igrali su pod velikim pritiskom. On ih je sputao, pa nijesu pružili ono što realno mogu. Apolon nije bolja ekipa od njih. Ovi momci moraju da shvate da su u dosadašnjem takmičenju mnogo napravili i zato na revanš treba da idu bez opterećenja, jer ih i poslije te čekaju još dvije utakmice koje mogu puno da donesu na klupskoj i njihovoj individualnoj međunarodnoj afirmaciji.

Budućnost je pretrpjela ubjedljiv poraz od ukrajinske Zar je protivnici su bili bolja ekipa i zasluženo pobijedili. Ekipa Ukrajinaca sastavljena je isključivo od domaćih fudbalera, a u njenim redovima nema ni ukrajinskih reprezentativaca. To je dobar primjer za nas. Oni dobar rezultat žele da postignu kolektivnom igrom, a ne zahvaljujući kvalitetu pojedinaca. Kod njih je ruka trenera jasno uočljiva i presudna. On je protiv Budućnosti postavio igru na vrlo neobičan način i time je protivnika očigledno iznenadio. Fudbaleri Budućnosti nijesu se snašli, upali su u suparničku mašinu i dozvolili im da dominiraju. U takvoj igri pravili su početničke greške nakon kojih su primili dva, pa i sva tri pogodka. Nakon rano primljenih golova, krajnji rezultat bio je izvjestan.

U nastavku nije izostalo borbe, ali od toga za naš tim nije bilo nikakve vajde. Nakon utakmice, trener Brnović izjavio je da je razočaran, ali da ne može ništa da zamjeri svojim fudbalerima. Tu mi se nešto ne slaže možda im ne može zamjeriti na htjenju i borbenosti, ali utakmica se ne sastoji samo iz toga. I te kako im mora zamjeriti na greškama koje su pravili na svojoj i na protivničkoj polovini. Jedino djelimično opravdanje za loše urađeno u toj večeri je to što, maltene, nijedan od njih nema internacionalnog iskustva.

Nešto što je posebno obilježilo obje utakmice bili su gledaoci. Nikada u Crnoj Gori nijesam prisustvovao fudbalskom meču, a da su na stadionu bila ispunjena sva mjesta, kao ovog puta u Nikšiću. Nikšićani su pokazali kako se voli svoj klub, svoj grad i zaslužuju velike čestitke. I u Podgorici je stadion bio dobro ispunjen. Na obje utakmice ambijenti su bili predivni.

Uz to, navijanje i ponašanje “vojvoda” i ,,varvara bilo je veličanstveno, na nivou najciviUzovanijih evropskih navijača. Njegovo veličanstvo fudbal ponovo je u našoj lijepoj zemlji pokazao sav sjaj.

Sve u svemu, Sutjeska je na pragu prelaska u kvalifikaciono takmičenje za Ligu Evrope, a Budućnost je na izlaznim vratima tog takmičenja. Prisjećajući se što su sve uradili crnogorski klubovi u prošlogodišnjim evropskim takmičenjima, ovogodišnjim rezultatima moramo biti i te kako zadovoljni. Sutjeska nastavlja “borbu” i, ako bi prošla sljedećeg protivnika, to bi bio veliki uspjeh ovog kluba, podvig, ali i znatno podizanje međunarodnog ugleda crnogorskog fudbala.