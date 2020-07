Haland izbačen iz noćnog kluba

Erling Haland, najveća zvijezda norveškog fudbala, izbačen je iz jednog noćnog kluba zbog neprimjerenog ponašanja.

Špic Borusije Dortmund se po završetku Bundeslige vratio u domovinu, a njegov sinoćnji ispad je u centru pažnje fudbalske javnosti.

Po navodima norveških medija, Haland je pokušao da izazove ozbiljniji sukob sa obezbjeđenjem, ali su prijatelji uspjeli da ga smire.

Erling Haaland was kicked out of a club in Norway last night. 🇳🇴🍺 pic.twitter.com/oaeLJUyBMw

— Football Tweet (@Football__Tweet) July 12, 2020