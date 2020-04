Hamšik priznao da se potukao sa Hrvatom

Marek Hamšik kaže da je kao kapiten nekad primoran da upotrijebi i silu.

Jednostavno u svlačionici kapiten morati imati poštovanje kako bi ekipa na terenu i tokom mečeva igrala kako bi trebalo.

Ipak nekada mladi igrači to ne shvataju, a takav je bio slučaj i sa Josipom Radoševićem koji je sa 18 godina dobio ugovor u Napoliju, ali je odigrao tek 210 minuta za taj klub.

Jedan od razloga je to što nije ostavio dobar prvi utisak.

“Momak je bio previše drzak i oštro je startovao i umalo me povrijedio tokom jednog treninga. Nakon toga se hvalio fizičkom dominacijom, a potom u svlačionici pokazivao što ima među nogama. Znate, ne volim tuču, ali s Radoševićem nijesam imao drugo rješenje. Bio je jako mlad igrač, koji je tek stigao u Napoli iz Hrvatske, i možda nije razumio da treba napraviti korak unatrag, slušati, upijati i da to ne znači da nemaš karakter. Izgubio sam strpljenje i došlo je do fizičkog sukoba, a saigrači su ostali zapanjeni. Nikad me niko nije vidio tako bijesnog u Napoliju”, otkrio je Hamšik.

Radošević je u karijeri još igrao za Hajdu, Salcburg i Brondbi.