Haos u finalu LŠ, trofej podijeljen poslije 60 minuta

Esperans de Tunis šampion je afričke fudbalske Lige šampiona.

Ipak mnogo više od rezultata govori se o dešavanjima u revanšu koji je prekunut u 60. minutu.

Esperans je slavio 1:0 protiv Vidad Kazablanke.

Prvi meč završen je 1:1, a pobjednički gol u revanšu postigao je Jusuf Belali.

Razlog prekida je nepriznat gol gostiju za izjednačenje, zbog ofsajda.

Kako je suđena nedozvoljena pozicija prije pogotka ni VAR je trebalo to da ispravi, međutim ispostavilo se da sistem jednostavno ne radi, što je izazvalo pravi haos.

Poslije protesta i pauze od sat tim iz Tunisa se radovao, a meč nije nastavljen…

Ahmed Yahya Comes to talk to officials. Match abandoned. Espérance are #CAFCL champions! #CAFCLFinal pic.twitter.com/bogxNiX7W5

