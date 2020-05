Hoće li jedan klip uništiti nastavak Bundeslige

Salomon Kalu je potpuno nesvjesno ugrozio nastavak Bundeslige.

Napadač berlinske Herte na Instagramu je uradio lajv iz svlačionice i otkrio da se uopšte ne poštuju mjere za sprječavanje virusa korona.

Kalu se pozdravljao sa saigračima, rukovao sa zaposlenima u klubu, ušao u prostoriju gdje se saigrači testiraju u posebnim uslovima.

Na kraju se pričalo o smanjenju plata, zbog čega je nekima umanjena zarada za 15 odsto, a nekima 11.

Ipak sada se strahuje da bi Vlada zbog ovakvog ponašanja fudbalera mogla da otkaže nastavak Bundeslige.

Hier das Video von #Kalou aus dem Facebook Livestream: #Hertha #Bundesliga

"They took eleven percent" "Why are they f**ing with us?" pic.twitter.com/ezM0kEgeSJ

— Christopher Hahn (@Hahnebuechen) May 4, 2020