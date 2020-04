Hrvat demantovao da je bio pred potpisom ugovora sa Crvenom zvezdom

Bivši hrvatski reprezentativac Robert Jarni demantovao je da je 1991. godine trebalo da potpiše za Crvenu zvezdu.

Ovu tvrdnju je prethodno iznio tadašnji trener crveno-bijelih Ljupko Petrović.

“Zbog te izjave Ljupka Petrovića tri dana telefon mi nije prestao da zvoni. Zovu me svi prijatelji i poznanici i govore mi kako su pročitali tu vijest. Moram priznati da je nisam ni vidio dok mi nije poslana na mobilni. Jednostavno ne mogu shvatiti zašto je to Petrović izjavio kad to nije istina. Sa mnom o transferu u Zvezdu niko nikad nije pričao, niti me pitao bih li ja tamo igrao. Da stvar bude još čudnija, ne znam kome je to Zvezda dala kaparu za moje usluge. Pojma nemam”, rekao je Jarni za “Slobodnu Dalmaciju”.

Jarni je prema tvrdnjama Petrovića u Crvenu zvezdu trebalo da dođe u tandemu sa Davorom Šukerom.