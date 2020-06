Kristijano Ronaldo je predvodio Juventus protiv Lećea.

Gol i dvije asistencije upisao je portugalski fudbaler i trijumfu koji je Juventusu donio plus 7 u odnosu na Lacio.

Ipak portugalski fudbaler je pokazao i da zna da promaši zicer.

Glavom je sa pet metara prebacio gol iako je bio potpuno sam.

What have they done to you? #ronaldo pic.twitter.com/hl0jZhCPYo

— Rishikesh Shah (@RishiShahahaha) June 26, 2020