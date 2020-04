Ibrahimović trenira, ali ne u Milanu

Zlatan Ibrahimović je počeo sa pripremama za nastavak sezone.

Švedski list Ekspresen objavio je video u kom se vidi da Ibrahimović trenira.

On je na treningu sa igračima Hamarbija.

Fudbaler Milana jedan je od suvlasnika švedskog kluba u kom ima 25 odsto dionica.

“Ibrahimović je nazvao i pitao može li se priključiti treninzima”, kazao je predsjednik kluba Ričard fon Jikskul.

Zlatan Ibrahimovic is training with Swedish side Hammarby – a club he part owns – after returning to his homeland during the coronavirus pandemic. https://t.co/X8muVT5ZJn pic.twitter.com/O7Hm5yFyfV

— Anthony Joseph (@AnthonyRJoseph) April 9, 2020