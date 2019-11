Spasojević se oglasio nakon smrti supruge: Nosiću tvoje snove, volim te zauvjek

View this post on Instagram

My beautiful Bugis girl… Terima kasih atas waktu yang terindah dalam hidupku, terima kasih telah menjadi istri terbaikku dan menjadi ibu yang luar biasa bagi anak anak kita… Making you happy was my life’s purpose, I promise I’ll make you proud with the kids. Just rest in peace up there, I will carry your dreams… Volim te zauvjek… #UntilWeMeetAgain ❤️