Impresivno je gledati Mesija

Nekadašnji trener Barselone Ernesto Valverde je u nekoliko rečenica približio uticaj Lionela Mesija na terenu i van njega.

“Mesija ne možete porediti sa nekim. Teško mu je reći je li vidio ovog ili onog igrača kako radi nešto kada već Mesi radi stvari koje nijeste nikada vidjeli. Često pored aut linije razmišljate što bi bilo najbolje da napravite, a on to sve već vidi na terenu i to još bolje od vas. Njega je tako lako trenirati i uz sve to ima veliki respekt prema ekipi. Njegova ambicija za pobjedom je ogromna, uvijek osjeća obavezu prema igri i klubu. To prenosi i na ostale i tako ih tjera da budu još bolji. Impresivno ga je gledati, a još impresivnije kada ste mu blizu”, rekao je baskijski stručnjak.

Valverde je smijenjen sredinom januara ove godine, iako je osvojio dvije titule prvaka Španije. Upravi, a i navijačima je najviše zasmetalo ispadanje od Liverpula u prošloszonskoj Ligi šampiona.

“Tražili smo superiornost nad protivnikom i dominaciju, stvaranje većeg broja prilika nego vaš protivnik. Postoje trenuci kada imate posjed, ali nemate prilike, ne dominirate. Volim kada je lopta u posjedu mojih igrača, nakon toga je pitanje gdje imate posjed, koliko ste blizu golu protivnika. Agresivnost je bit svega, morate biti agresivni i s loptom i bez nje. Nekad je problem biti agresivan i napadati jer protivnik ne želi uvijek da igra”, dodao je Valverde.

On je vodio ekipu na 145 utakmica. Ostvario je 97 pobjeda, 32 meča završena su neriješeno, a pretrpio je 16 poraza.