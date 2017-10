Inijesta Barsin do kraja karijere

Andres Inijesta potpisao je novi ugovor sa Barselonom po kojem će na “Kamp Nou” stadionu ostati do kraja karijere.

Iskusnom vezisti dosadašnji ugovor isticao je na kraju tekuće sezone, a ovim potezom stavio je tačku na spekulacije da će napustiti “Kamp Nou” stadiona.

