Inijesta potvrdio koji mu je klub novi dom

Emotivan oproštaj na Nou Kampu, pa nova životna avantura za Andresa Inijestu.

Legendarni vezista Barselone nakon decenija u katalonskom klubu odabrao je novu destinaciju.

Pitanje je bilo Japan ili Kina, a Inijesta se odlučio za japansku ligu.

U igru se uključio Barsin sponzor Rakuten, čiji je prvi čovjek Hiroši Mikitani ujedno i predsjednik Kobea novog Inijestinog kluba.

To je potvrdio i Španac na Tviteru.

“Zaputio sam se ka svom novom domu, sa svojim prijateljem”, napisao je Inijesta, uz fotografiju sa prvim čovjekom Visel Kobea.

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani…🇯🇵⚽ ✈️ 🌍

Heading to my new home, with my friend 🇯🇵⚽ ✈️ 🌍 pic.twitter.com/xeXBw4GYfc

— Andrés Iniesta (@andresiniesta8) May 23, 2018