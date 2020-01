Inter sjutra dobija pojačanje

Viktor Mozes će sjutra doputovati u Milano, gdje će potpisati ugovor sa Interom.

Italijanski mediji prenose da će Nigerijac, koji je dosad igrao kao pozajmljeni fudbaler Čelsija u Fenerbahčeu, drugi dio sezone provesti na stadionu “Đuzepe Meaca”.

#Chelsea wing-back Victor Moses will land in Italy tomorrow ahead of his #Inter medical, claims SportItalia. #FCIM #CFChttps://t.co/mHf4MuD2Ai pic.twitter.com/njFph9hxFi

— footballitalia (@footballitalia) January 20, 2020