Italija dobila selektora, Manćini preuzeo azure

Roberto Manćini i zvanično je promovisan u novog selektora fudbalske reprezentacije Italije.

Doskorašnji trener Zenita je večeras stavio paraf na ugovor, a detalji istog biće poznati sjutra na zvaničnom predstavljanju.

Roberto #Mancini has signed as the new #Italy Coach! 🖊🇮🇹

The @FIGC has reached an agreement with Mancini to start in the role and there will be an official presentation tomorrow at 12:00 CEST in #Coverciano.#VivoAzzurro pic.twitter.com/xp9v22Vx5A

— Italy (@azzurri) May 14, 2018