Izdao ga prijatelj: Fudbaler dobio otkaz zbog neslane šale u kojoj veliča Ratka Mladića

Fudbaler Modriče Belmin Halilović dobio je otkaz u tom klubu jer je veličao Ratka Mladića.

Zanimljivo je da je prije nekoliko dana tek potpisao ugovor sa klubom iz Bosne i Hercegovine.

“Zbog kršenja klupske discipline i nanošenja štete ugledu kluba, klub je odlučio da raskine ugovor s ovosezonskim pojačanjem Belminom Halilovićem. Klub se ograđuje od takvih i sličnih stvari, te od svojih članova zahtjeva da se isključivo koncentrišu na sport i profesionalne obaveze koje fudbal nosi”, stoji u saopštenju Modriče.

Halilović se izvinio zbog, kako kaže, neslane šale.

“Kriv sam i izvinjavam se svima koje sam uvrijedio ovom neslanom šalom. Ružno je to što sam napravio, ali nisam nikada imao mrlju u svojoj karijeri. Ne mogu vjerovati što mi se događa. Prijatelj me izdao za pare. Uvijek smo se šalili, on je, recimo, kao Srbin pjevao pjesmu Halida Bešlića ‘Sarajevo, grade moj’, ali ako je on meni uništio život, ja ne želim njemu. Što se konkretno ovoga tiče, to je bila interna šala. On je meni poslao nešto vezano za Nasera Orića i u nastavku zezancije sam ja njemu poslao ovo za Ratka Mladića”, rekao je Halilović za portal klix.ba i dodao:

“Ne može me niko oprati. Ja sam svoj život uništio, obilježen sam za čitav život, ali strah me za moju porodicu. Strepim zbog svojih roditelja. Moja porodica nije kriva za to što sam ja uradio. Sarkazam je bio u pitanju, neslana šala i sad se ne smijem vratiti u Sarajevo. Najvažnija mi je sigurnost porodice. Izvinjavam se svima, nisam imao namjeru da uvrijedim”.