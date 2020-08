Ponekad i pomoćno medicinsko osoblje na fudbalskim terenima dospije u centar pažnje.

Često to bude baš na ovakav način, tako što naprave gaf.

Na tviter nalogu koji donosi zanimljive situacije sa brazilskih terena objavljen je urnebesan video.

Član medicinskog osoblja mučio se da iznese povrijeđenog fudbalera.

Na kraju mu je čak i sjeo na glavu.

pic.twitter.com/dFvcPmR71s

