Još se nije umorio: Švedski stručnjak napunio 70 godina i spreman je za novi izazov

Sven Goran Erikson nalazi se pred novim izazovom – iskusni stručnjak preuzeće reprezentaciju Iraka.

Biće to četvrta reprezentacija u njegovoj trenerskoj karijeri jer je prethodno predvodio Englesku, Meksiko i Obalu Slonovače.

SKY SOURCES: Sven-Goran Eriksson agrees deal in principle to take over as head coach of Iraq. #SSN pic.twitter.com/AHJC80mtJd

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 26, 2018