Jovetić: Moja priča iz helikoptera…

Medijima se proširila priča da je Stevan Jovetić na putu do Monte Karla u helikopteru putovao sa predsjednikom Marseja Žakom Enrijem Ejrouom, koji mu je navodno, ne prepoznajući ga, pričao da Olimpik želi da ga dovede.

Međutim, istinitost i logika cijele priče bili su upitni, a za Dnevne novine je Joveta negirao pomenuti scenario…

“Istina je da smo putovali zajedno, iako je to potrajalo kratko. Razgovarali smo možda minut, a on me je pitao zašto sam izabrao Monako a ne njegov Marsej, na što sam mu odgovorio da sam tako odlučio jer želim da igram Ligu šampiona”, otkrio je Jovetić prije treninga sa reprezentacijom na Starom aerodromu.

Polufinalista prošlogodišnjeg izdanja Lige šampiona ove će sezone igrati u grupi G sa Bešiktašem, Portom i Lajpcigom. Naravno, “kneževi” su favoriti, ali to moraju da pokažu na terenu…

“Naravno, pratio sam žrijeb. Neće biti lako jer u Ligi šampiona nema lakih rivala. Međutim, i mi smo jako kvalitetni. Sigurno ćemo sve uraditi kako bismo prošli dalje u osminu finala”, izjavio je Jovetić.