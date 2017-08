Jovetić na transfer listi, Inter skuplja novac za igrača Milana

Čelnici Intera žele da prodaju Stevana Jovetića, Antonija Kandrevu i Marcela Brozovića, kako bi dobili novac za kupovinu fudbalera Milana Susa.

“Gazete delo Sport” prenosi da su čelnici “neroazura” odlučili da se odreknu pomenutog trija i na taj način obezbijede 25 miliona eura za igrača gradskog rivala.

AS & GdS: #Inter want to move on Stevan Jovetic, Antonio Candreva & Marcelo Brozovic before pursuing Suso https://t.co/0IN8u7EGm4 #ACMilan pic.twitter.com/Smgom1ctJ8

— footballitalia (@footballitalia) August 21, 2017