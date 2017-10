Jovetić: Ne bih bio ovdje da ne vjerujem u pobjedu

Kapiten crnogorske fudbalske reprezentacije kazao je da će naš nacionalni tim igrati na pobjedu protiv Danske u sjutrašnjem kvalifikacionom meču za plasman na Svjetsko prvenstvo.

“Nisam mnogo razmišljao o njima, iako su dobar tim i u dobroj formi. Najvažniji smo mi. Kako ćemo ući u utakmicu, kako ćemo sprovesti ono što mi znamo“, kazao je Jovetić.

Hrabri sokolovi i Danci u dobrom raspoloženju i sjajnoj formi dočekuju meč istine.

“Vjerujemo da možemo do pobjede i plasmana na Mundijal. Ja ne bih bio tu da ne vjerujem“, kazao je napadač Monaka.

Jovetić je predvodnik generacije koja ima priliku da napravi istorijski uspjeh.

“Ne opterećujem se time da se od mene očekuje da odlučim. Nije to važno, važna je pobjeda. Ovaj tim to može. Napredujemo iz meča u meč, novi momci su oduševili do sada. Siguran sam da ćemo dati sve od sebe da ostvarimo ono što želimo“, optimista je kapiten.

Crna Gora je već bila u situaciji da igra značajne utakmice

“Sigurno da meč sa Danskom jedan od najvećih do sada, ali utakmice sa Češkom i Engleskom su, ipak, bile nešto posebno“, zaključio je Jovetić.

Susret sa Crne Gore i Danske igraće se sjutra uveče od 20.45 časova.