Jovoviću titula u Iraku

Poslije titule u Jordanu, crnogorski stručnjak Nebojša Jovović došao je do naslova šampiona i u Iraku.

Jovović je sa Al Šortom obezbijedio zvanje prvaka, čime je na najbolji mogući način krunisana uspješna sezona.

Al-Shorta are the CHAMPIONS of the 2018/19 Iraqi Premier League! 🏆💚

رسمياً الشرطة بطلاً للدوري العراقي pic.twitter.com/SZoEaS31Oe

— Al-Shorta SC (@AlShorta_SC) July 14, 2019