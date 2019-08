Junajted surovo kaznio Čelsi

Fudbaleri Mančester Junajteda pobijedili su Čelsi 4:0 u derbiju prvog kola Premijer lige.

Crveni đavoli na Old Trafordu sigurno nijesu bili bolji za četiri gola, ali su za razliku od rivala koristili svoje šanse.

Čelsi je zaprijetio već u četvrtom minutu. Abraham je sjajno reagovao i pogodio je stativu sa ivice šesnaesterca.

“Plavci” su u još nekoliko navrata bili opasni, a Junajted je poveo u 18. minutu. Rašford je pogodio sa bijele tačke, nakon što je Kurt Zuma napravio faul u kaznenom prostoru.

Finiš poluvremena protekao je u dominaciji gostiju. Ros Barkli je pokušao sa desetak metara iskosa sa lijeve strane, ali je De Hea sjajno intervenisao.

Bilo je to 39. minutu, a samo dva kasnije se opet tresao okrvi Junajtedovog gola. Emerson je ovaj put pogodio prečku.

Kako to obično i biva surova je bila kazna.

Marsijal je nakon ubacivanja Pereire pogodio za 2:0 u 65. minutu. Već u 67. Markus Rašford je poslije kontranapada uvećao na 3:0.

Igrao se 81. minut kada je sijevnula još jedna kontra. Ovaj put je Pogba povukao loptu asistirao je Danijelu Džejmsu koji je uz malo sreće postigao gol na debiju.

So yeah, this happened…

▪️ Replaces @AndrinhoPereira to a great reception

▪️ Scores via a deflected strike just moments later

INSTANT. IMPACT! #MUFC #MUNCHE pic.twitter.com/OPXmntCEO5

— Manchester United (@ManUtd) August 11, 2019