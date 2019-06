Junak trijumfa Budućnosti: Imao sam 101 motiv

Budućnost je do drugog trofeja Kupa Crne Gore stigla najubjedljivijom pobjedom nekog tima u finalima (4:0).

Nije to jedini rekord postavljen prije dvije noći pod Goricom Mihailo Perović je postao prvi fudbaler koji je postigao het-trik u meču za pehar masovnijeg takmičenja.

Za sjajan učinak nagrađen je ovacijama prilikom izlaska sa terena.

“Presrećan sam što sam postigao tri gola, kao i zbog ovacija. Bilo je dosta publike, od one ,,obične” do ljudi iz Saveza, uprava raznih klubova, menadžera… Mnogo mi je značilo sve to” sumirao je utiske heroj utakmice.

Duel sa Lovćenom za dvadesetdvogodišnjeg napadača bio je svojevrsno dokazivanje. Trener Branko Brnović je nedavno izjavio da je nedostatak prvog napadača Aleksandra Vujačića nenadoknadiv hendikep za ,,plave”, odnosno da je možda pogriješio što nije doveo još jednog sličnog špica.

,,Odgovor” nekadašnjeg ofanzivca Ujpešta i Voždovca bio je vrhunski, ali njegov doprinos osvajanju Kupa nijesu samo tri gola protiv Lovćena.

Da nije postigao onaj za izjednačenje u Nikšiću protiv Sutjeske (1:1) ,,plavi! ne bi ni igrali finale.

Brnović se na konferenciji za medije u utorak izvinio Peroviću rekavši da ga je povrijedio izjavom, mada se po riječima mladog napadača zaključuje kako je verzija priče bivšeg selektora Crne Gore da su problem napravili novinari.

“Prije svega, za ulazak u finale zaslužni smo svi. Izdvojio bih, ipak, golmana Miloša Dragojevića koji je odbranio zicer Sutjeske za 2:0 i možda su naše zasluge malo veće. Što se tiče izjave, pričao sam o svemu sa šefom i najviše su krivi novinari, koji su malo to ,,izvrnuli”. Izjava je, međutim, izašla u novinama i cijela javnost ju je vidjela. Naravno da je pogodila moju porodicu i mene. To je bio direktan udarac na moju ličnost. Nije bio jedan, već 101 motiv više da pokažem da to nije tako i da su pogriješili u tome oni koji su možda to negdje u podsvijesti mislili. Mislim da sam ih het-trikom i osvojenim Kupom sve demantovao”, smatra Perović.

Pobjeda Budućnosti bila je rutinska, mada je Lovćen imao tri velike šanse da, ako ništa drugo, unese neizvjesnost.

“I prije utakmice smo rekli da Lovćen nije tim za potcjenjivanje, već dobra ekipa koja zaslužuje bolju poziciju u prvenstvu. Imali su šanse koje nijesu iskoristili, da jesu možda bi utakmica imala drugačiji tok, možda i ne bi, da ne pričamo o tome što bi bilo kad bi bilo. Mislim da je na kraju ipak presudio kvalitet” kazao je Perović.

,,Plavi” su u prvenstvu zaostali devet bodova za Sutjeskom, ali je uspjeh u Kupu donio koliko-toliko zadovoljstva takmičarskom godinom.

“Kup je izvukao sezonu. Bili smo u trci i za trofej u prvenstvu, jurili duplu krunu, ali smo tu kiksali. Ipak, ovaj trofej nas je opravdao. Čekaju nas kvalifikacije za Ligu Evrope, u kojima vjerujem da ćemo pokazati da smo dobra ekipa i da je trebalo da uzmemo duplu krunu. Nadam se da ćemo ponoviti partiju iz finala Kupa i dogurati daleko.”

Sa Mihailom Perovićem u timu?

“Ne mogu ništa sa sigurnošću da kažem, ali za sada sam tu, imam ugovor još godinu”, odgovorio je nekadašnji član mlađih selekcija reprezentacije Crne Gore.