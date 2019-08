Juve odmah mora da se oslobodi šestorice

Mauricio Sari kaže da se Juventus pod hitno mora riješiti velikog broja igrača.

Trener torinskog kluba kaže da mora skratiti trenutni roster za šest igrača.

Razlog je to što se za Ligu šampiona može predati spisak od 22 igrača, a trojica će biti golmani.

Zato Juve mora pod hitno da reaguje.

“Moramo se riješiti šestorice igrača kako bismo zadovoljili listu Lige šampiona. To nijesam nigdje pročitao u vašim novinama, a ti izbori mogu izgledati nenormalno. To me stavlja u vrlo tešku poziciju 20 dana prije kraja prelaznog roka. To je sramotno jer riskiramo da neki igrači ne mogu nastupiti na vrlo visokom nivou”, rekao je Sari novinarima zbog njihovog pisanja da on samoincijativno želi da se oslobodi nekih igrača.

Još se ne zna što će se do kraja dogoditi sa Dibalom koji je među igračima na izlaznim vratima.