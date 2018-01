Juve sa dva igrača više do pobjede

Fudbaleri Juvnetusa pobijedili su Kijevo u gostima 2:0 u 22. kolu italijanske Serije A.

Dva igrača više bila su potrebna Juventusu da osvoji Veronu. Bastien je u dva minuta napravio dva faula za žute kartone, pa je Kijevo već u 37. minutu ostao sa igračem manje.

Ni to im nije smetalo da se uspješno brane, međutim Kaćatore je u 61. minutu dobio direktan crveni karton i Juventus to nije propustio. Igrač Kijeva nakon što nije dobio faul stavio je ruke na leđa i simulirao da su mu stavljene lisice, aludirajući da je arbitru mjesto u zatvoru. Sudija to nije istrpio već mu je pokazao da ide u svlačionicu.

Kedira je samo šest minuta kasnije doveo goste do prednosti, da bi Iguain dva minuta prije kraja potvrdio pobjedu.

Juve se popeo na vrh tabele sa dva boda i meč više u odnosu na Napoli.