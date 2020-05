Juveov fudbaler u 30. godini razmišlja o penziji

Daglas Kosta razmišlja o penziji.

Sjajni brazilski ofanzivac muči se zbog povreda, zbog čega mu nije lako.

On je tri sezone u Juventusu, a sakupio je tek 90 nastupa.

“Postoje trenuci kada se zapitam mogu li još igrati. To je zbog toga što izađem na teren i uvijek se ponovno povrijedim. A onda, kad gledam fudbal na TV-u, sjetim se da je to moja strast i da mogu još uvijek igrati na visokom nivou. To je ono što me drži u životu, fudbaler mi dolazi prirodno. Nije stvar u novcu ili slavi”, kazao je Kosta.

Zbog takvog razmišljanja ide kod psihologa.

Kosta je ove sezone nastupao na 18 mečeva.