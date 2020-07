Pep Gvardiola ima razloga za nezadovoljstvo nakon što je njegov tim eliminisan od Arsenala u polufinalu FA Kupa.

Španski trener bio je toliko nervozan tokom meča, da ga je kamera uhvatila kako objašnjava nešto praznoj stolici pored sebe.

Arsenal have made Guardiola lose his mind, he's started talking to an empty chair 😭😂 pic.twitter.com/f56PtTYlVJ

— Footy Humour (@FootyHumour) July 18, 2020