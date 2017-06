Miha: Kada se rat bude zaboravio, moguća regionalna liga

Legendarni fudbaler, danas trener Torina Siniša Mihajlović kazao je da trenutno ne postoje uslovi za formiranje regionalne lige, ali da će ih biti za desetak godina.

Miha je jedan od gostiju na “Turniru prijateljstva”, koji okuplja najbolje mlade fudbalske ekipe s prostora eks-Ju.

“Uslova za to još uvijek nema. Ali, što da ne, za jedno desetak, petnaest godina, kada se rat bude zaboravio i kada se promijene generacije. Neće to nikada biti kao što je nekada bilo, ali možda i ne treba da bude. Do tada, ovaj turnir je veoma pozitivna stvar. Pa ko zna, možda i krene ta neka liga koja bi pomogla svim klubovima u regionu”, smatra Mihajlović.

Turnir prijateljstva počeo je danas i trajaće do 11. juna na terenima etno sela “Stanišići”.

“Vidim da su ovdje skoro svi najbolji klubovi iz bivše Jugoslavije. To je mnogo dobro za sve, pogotovo za ovu djecu. Imao sam tu sreću da sam igrao prvenstvo stare Jugoslavije. To je bila kvalitetna liga koja je podrazumijevala i putovanja u Mostar, Zagreb, Sarajevo, Split i mnoge druge gradove. Zato je za ovu djecu mnogo važno da na ovom turniru vide gdje se nalaze, da znaju da li su ispred ili iza ostalih, kao i šta treba da rade. Ali i da se istovremeno druže. Bilo bi lijepo da se ovaj primjer prenese i na seniore. Ali ne znam kada bi to realno moglo da se dogodi”, istakao je Mihajlović.