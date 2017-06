Kanatlarovski produžio saradnju sa Lovćenom

Makedonski trener Dragan Kanatlarovski i Lovćen produžili su ugovor na još tri godine, saopšteno je iz cetinjskog fudbalskog kluba.

Kanatlarovski je sredinom septembra prošle godine preuzeo Lovćen, nakon ostavke Milorada Malovrazića, ali nije uspio da izbori opstanak u Telekom Prvoj ligi.

Saopšteno je da je cilj da se u narednoj sezoni obezbijedi povratak u prvoligaško društvo, zatim u narednoj napravi stabilizacija koja bi na kraju rezultirala borbom za plasman na evropsku scenu.

Kanatlarovski je kazao da je na obostrano zadovoljstvo produžena saradnja.

“Drago mi je što ću i u narednom periodu biti trener Lovćena – ne drugoligaša, već najstarijeg crnogorskog sportskog kolektiva, drugog najstarijeg u bivšoj Jugoslaviji, kluba koji je ime. Nadam se da ću zajedno sa uprvom kluba i gradonačelnikom napraviti projekat, koji će imati dugoročan efekat na razvoj fudbala na Cetinju”, rekao je Kanatlarovski.

On je kazao da će raditi na promociji i afirmaciji mladih igrača i unaprijediti rad sa mlađim kategorijama.

“Cetinje je moj drugi dom, građani su me dobro prihvatili i to je ono što mi daje vjetar u leđa. Zajedničkim snagama moramo dovesti Lovćen tamo gdje on to zaista zaslužuje”, zaključio je Kanatlarovski.