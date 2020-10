Kavani potpisao za Junajted

Edinson Kavani je novi fudbaler Mančester Junajteda.

Kavani je u smiraj prelaznog roka stigao na Old Traford i to kao besplatan igrač.

Prešao je bez obeštećenja iz Pari sen Žermena.

Ugovor je potpisan na dvije godine, ali obije strane imaju šansu bepslatno da prekinu saradnju narednog ljeta.

“Junajted je jedan od najvećih klubova na svijetu, tako da je velika čast što sam ovdje. Radio sam naporno tokom pauze i jedva čekam da se nadmećem i predstavljam klub”, poručio je Kavani i dodao:

“Ne mogu da isčekam da osjetim atmosferu Old Traforda, kada bude bezbjedno da se navijači vrate.”

🐂 El Matador has arrived.

Old Trafford is waiting for you, @ECavaniOfficial! 🏟#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020