Kazorla kod Ćavija u Al Sadu

Santi Kazorla se preselio u Katar.

Dojučerašnji igrač Viljareala potpisao je ugovor sa Al Sadom.

On će tako ponovo sarađivati sa Ćavijem sa kojim je igrao u reprezentaciji Španije.

Kazorla je igrao odlično prošle sezone i nakon serije povreda i operacija postigao je čak 15 golova.

We have reached an agreement with Santi Cazorla. He will reach Doha soon to complete the formalities and join the team. Welcome to Al-Sadd, Santi!🖤🤍@19SCazorla @qatarairwaysar @pumafootball pic.twitter.com/9c2hEcRGy7

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 20, 2020