Kejhil otvoreno o Sariju

Geri Kejhil je pričao o Mauriciju Sariju, treneru Čelsija.

Iskusni defanzivac nije dobio šansu kod Italijana, zbog čega će na ljeto pobjeći sa Stamford Bridža.

Malo je reći da nije srećan zbog odnosa sa Sarijem.

“Bilo je očajno za mene lično. Sve će to biti samo obrisano iz moje glave kada napustim Čelsi. Moje posljednje sjećanje biće prošlogodišnje finale FA kupa. Bilo je veoma teško. Igrao sam standardno preko šest sezona i osvojio sve sa Čelsijem i nisam očekivao da ću utakmice gledati sa tribina.” kazao je Kejhil i dodao:

“Ako ne koristite igrača, bilo kog igrača, dvije, tri, četiri utakmice, onda morate da mu date razlog za to. Ali ako to dođe do osam ili devet utakmica, onda morate da objasnite situaciju. Šta se dešava? Ali trener to nije uradio. Vidim sličnu situaciju i kod igrača koji su osvojili titulu sa Čelsijem, ne samo kod sebe i to jednostavno nije u redu. Veoma je teško poštovati nekoga ko ne poštuje to što smo neki od nas osvojili sa klubom”, izjavio je Kejhil.