Ken potpisao za Everton, Juveu 30 miliona eura

Mojze Ken novi je fudbaler Evertona, potvrdio je klub sa “Gudison parka”.

Mladi napadač potpisao je petogodišnji ugovor sa popularnim “karamelama”, a Juventus je na ime obeštećenja inkasirao 30 miliona eura.

🎥 | "I am honoured to wear this shirt. #EFC is a club looking to the future, so am I."

First interview with the new boy, Moise Kean! @eToro 🔵

➡️ https://t.co/aLGbbgxIjA pic.twitter.com/rDp93toplc

— Everton (@Everton) August 4, 2019