Kerol ponovo u dresu Njukasla, plata će zavisiti od učinka

Endi Kerol je kao slobodan igrač potpisao za Njukasl, posljednjeg dana prelaznog roka u Premijer ligi.

Bivši engleski reprezentativac vratio se u klub koji je napustio 2011. godine, kada je prešao u Liverpul.

We're delighted to confirm that Andy Carroll has returned to Newcastle United and signed an initial one-year deal with the club.

More: https://t.co/o2xGV7H8iv #NUFC pic.twitter.com/yYLWjTraU4

— Newcastle United FC (@NUFC) August 8, 2019