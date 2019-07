Kirjos precrtao Đokovićevo ime na majici navijača

Australijski teniser Nik Kirjos nastavlja sa provokacijama na račun Novaka Đokovića.

Kirjos se trenutno nalazi na pripremama u Vašingtonu, a njegov posljednji potez ponovo je izazvao buru na internetu.

Jedan američki fan zamolio ga je da mu se potpiše na majicu Novaka Đokovića – Australijanac je uzeo marker, napisao svoje ime i potom precrtao natpis “Novak”, te uz sve to dodao i rekao:

“Evo što mislim o tebi i tvojoj majici.

Looks like @NickKyrgios is having fun with the fans in Atlanta… 👀 pic.twitter.com/PjtoDLHwWq

— Philip Fama (@tweener_head) July 25, 2019