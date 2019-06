Klop je konačno uspio, Liverpul je prvak Evrope!

Poslije 12 godina, Liverpul je ponovo na krovu Evrope – ekipa Jurgena Klopa je u finalu Lige šampiona u Madridu pobijedila Totenhem 2:0.

Njemački stručnjak je takon nakon poraza od Bajerna 2013. i Reala prošle godine, razbio maler u finalima elitnog takmičenja.

Nije ovo bila noć za fudbalske sladokusce, ali će je sigurno pamtiti pristalice kluba sa “Enfild rouda”.

Samo što je lopta krenula sa centra, Mane je pogodio u ruku Sisokoa, a Damir Skomina je pokazao na penal.

Siguran je sa 11 metara bio Mo Salah, nakon čega je Liverpul “ubio” utakmicu, a Totenhem se dugo tražio.

Tek je u završnici Poketinov tim došao do nekoliko situacija pred golom Alisona. Međutim, brazilski golman odbranio je udarce Sona, Moure i Eriksena, a sve je riješeno u 87. minutu.

Čovjek koji je dao gol kojim je Barselona nokautirana u polufinalu Divok Origi, poslije kornera i gužve pred golom Totenhema preciznom dijagonalom sve je riješio.

Liverpul je prvak Evrope šesti put, Totenhem će na prvo krunisanje morati da pričeka.

TOTENHEM – LIVERPUL 0:2

Salah 2′, Origi 87′

Tok utakmice:

90+-2′ – Dobar pokušaj Sona brani Alison. Samo korner za Totenhem.

87′- GOOOLLLLLL! Divok Origi! 2:0 za Liverpul, “redsi” su pred titulom! Poslije kornera za Klopovu ekipu, lopta je došla do Belgijanca, koji je preciznom dijagonalom poslao u mrežu.

85′- Eriksen iz slobodnog udarca iskosa sa desne strane. Alison brani i izbacuje loptu u korner.

82′- Ljorente umjesto Alija. Poketino daje sve za napad.

80′- Konačno konkretna prijetnja Totenhema. Jak udarac sa distance uputio je Son, odbio je loptu Alison, da bi u nastavku akcije pokušao i Moura, ali je i njegov šut odbranio golman “redsa”.

69′- Liverpul je bio blizu drugog gola. Sa 15 metara šutirao je Milner, za 10 centimetara je lopta otišla pored stative.

66′- Ubacuje Poketino režisera preokreta u Amsterdamu Lukasa Mouru. Zamijenio je Vinksa, pojačava napad argentinski stručnjak.

62′- Klop vrši i drugu izmjenu. Vajnaldum ide na klupu, na terenu je Milner.

58′- Firmino, koji je rovit ušao u finale izlazi iz igre. Mijenja ga junak pobjede nad Barselonom Divok Origi.

54′- Igra se malo bolje u nastavku, nekoliko dobrih akcija sa obje strane, ali su pokušaji Alija i Salaha iz dobrih pozicija izblokirani.

46′- Nastavljena je borba za evropsku fudbalsku krunu. Nadamo se boljem fudbalu, čeka se i odgovor Totenhema koji ima gol minusa.

Nakon 45 minuta vodi Liverpul. Igrao je Sisoko rukom poslije 22 sekunde, da bi sa 11 metara pogodio Salah. Poslije te situacije praktično da nije bilo šansi.

38′- Pokušao je Endi Robertson sa 20 metara. Jak šut, ali Loris vrhovima prstiju izbacuje loptu u korner.

