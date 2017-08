Klop o Kutinju: Ne razmišljam o onima koje nemam

Trener Liverpula Jirgen Klop razočaran je što Brazilac Kutinjo neće igrati protiv Hofenhajma u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ali ne želi previše pažnje da posvećuje igraču koji (trenutno) nije u timu.

“Trenutno ne možemo da računamo na njega. To je glavna stvar. On ne može sada da igra za Liverpul i možete da zamislite koliki je to udarac za nas. Moramo da se pripremimo za utakmicu bez njega, kao što moramo da se pripremamo bez Adama Lalane ili Danijela Staridža”, izjavio je Jirgen Klop uoči utakmice u Njemačkoj.

Liverpul ne želi da proda Brazilca, a Klop je rekao da se po tom pitanju “ništa nije promijenilo” u proteklih nekoliko dana.

“Zaista razumijem da ljude zanima situacija oko Kutinja, ali u ovom trenutku ne razmišljam o tome. Nisam usput razmišljao šta da odgovorim ako mi postavite to pitanje. Radim sa fudbalerima koje imam, ne razmišljam o onima koje nemam. Mislim da sam rekao sve što mogu”, naveo je bivši trener Borusije Dortmund.

Liverpul večaras od 20:45 časova gostuje Hofenhajmu u prvoj utakmici plej-ofa za ulazak u Ligu šampiona.