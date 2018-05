Klop oprezan i pored velike prednosti iz prve utakmice

Menadžer Liverpula Jurgen Klop rekao je da njegov tim mora biti spreman na veliku borbu u Rimu, iako je u prvoj utakmici savladao Romu 5:2.

Njemac je oprezan jer je “vučica” u četvrtfinalu nadoknadila tri gola zaostatka iz prvog meča sa Barselonom.

“Moramo da budemo spremni, jer će Roma biti spremna. Što je bliža utakmica to više ljudi govori da tri gola razlike nisu dovoljna. U ovoj sezoni se nije dešavalo često da nam neko postigne toliko golova. Ali, ne kažem da nije moguće”, rekao je Klop.

Bivši trener Borusije iz Dortmunda osvrnuo se i na duel Rome i Barselone.

“U toj utakmici Roma je bila spremnija, dok su u Barseloni vjerovatno mislili da je sve odlučeno. Niko im nije rekao da je to moguće, jer vjerovatno niko nije vjerovao da bi to moglo da se desi. To je upozorenje koje nam je bilo potrebno”, podvukao je Klop.

Roma i Liverpul igraće sjutra od 20.45.