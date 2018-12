Klop: Veliki meč, moramo da budemo pažljivi…

Menadžer Liverpula Jirgen Klopa smatra da njegova ekipa mora oprezno da pristupi meču protiv Napolija u posljednjoj rundi grupne faze Lige šampiona.

“Redsima” je neophodna pobjeda u sjutrašnjem meču na Enfildu, i to bez primljenog gola, ili neka sa dva gola razlike. Sve pod uslovom da Pari Sen Žermen trijumfuje u Beogradu protiv Crvene zvezde.

“Imamo priliku da prođemo u Ligi šampiona, u kojoj do sada nismo prikazali naše najbolje partije. Moraćemo da budemo izuzetno pažljivi. Meč je veliki, to svi znamo i za to se spremamo”, rekao je Klop.

Liverpul je tokom vikenda postao lider Premijer lige, a na utakmici protiv Bornmuta blistao je Mohamed Salah sa tri pogotka.

Utakmica na Enfildu počeće u 21 čas.